Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И снова Салах. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча
Мерсисайдцы лидируют в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 11 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" встречался с "Астон Виллой". Матч завершился со счётом 2:0. Мерсисайдцы забили по голу в каждом из таймов. Сначала Нуньес отличился после ассиста Салаха, а к концу матча и сам египтянин оформил гол.
После перерыва гости так и не смогли пробить в створ ворот, поэтому "Ливерпуль" защитил свое преимущество в счете. Подопечные Слота продолжают лидировать в АПЛ – теперь уже с пятью очками отрыва от второго "Манчестер Сити".
"Ливерпуль" – "Астон Вилла" 2:0
Голы: Нуньес 20, Салах 84
Популярное сейчас
- Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября
- Стало известно о 2 спаррингах, которые проведут между собой клубы УПЛ во время международной паузы
- Основной защитник Ливерпуля сел на газон и не смог продолжить игру
- АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 2:1. Историчненько
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото