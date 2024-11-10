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И снова Салах. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия

Мерсисайдцы лидируют в АПЛ

И снова Салах. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 11 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" встречался с "Астон Виллой". Матч завершился со счётом 2:0. Мерсисайдцы забили по голу в каждом из таймов. Сначала Нуньес отличился после ассиста Салаха, а к концу матча и сам египтянин оформил гол.

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После перерыва гости так и не смогли пробить в створ ворот, поэтому "Ливерпуль" защитил свое преимущество в счете. Подопечные Слота продолжают лидировать в АПЛ – теперь уже с пятью очками отрыва от второго "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" – "Астон Вилла" 2:0

Голы: Нуньес 20, Салах 84

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