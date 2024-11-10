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Арне Слот: Мы сосредоточены только на себе
Затронул и мотивацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер турнирной таблицы Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 5 баллов. Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию в турнирной таблице.
"Это еще не уверенное преимущество в этой лиге, потому что "Арсенал", "Сити", "Челси" — все эти клубы также могут выиграть очень много матчей, и это они доказали за последние несколько сезонов. Поэтому мы сосредоточены только на себе, а победа против такой сильной команды, как "Вилла", демонстрирующая хороший уровень последние несколько лет, всегда важна.
Не могу сказать, что испытывали болельщики после поражения "Сити". Могу лишь отметить, что если моим игрокам нужна дополнительная мотивация для достижения результата на поле, это была бы не самая лучшая ситуация.
Я считаю, что если ты играешь на "Энфилде" перед собственными болельщиками, ты всегда должен быть мотивирован, и именно так они сейчас, когда я здесь, а, возможно, были такими и годами раньше", — сказал Слот.
Следующая игра "Ливерпуля" пройдет в рамках АПЛ против "Саутгемптона".
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