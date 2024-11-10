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Короли камбэков! Составлен рейтинг английских команд, победивших с голом на последних минутах в Премьер-Лиге
Любят побеждать на последних минутах в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Составлен рейтинг английских команд, победивших с голом на последних минутах в Премьер-Лиге.
Статистический портал Opta подсчитал количество игр, в которых гол на 90+ минуте привёл к победе команды.
Лидирует в рейтинге "Ливерпуль". Клуб забил 44 победных гола. На втором месте располагается "Арсенал". У них 33 победных гола в концовке матча.
У лондонского "Тоттенхэма" 32 игры с голом на 90+ минуте.
Полный рейтинг команд:
Liverpool have scored 44 last-minute winners in Premier League history - 11 more than any other club.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 7, 2024
We look through the history of last-minute winners in the competition, looking at the top teams, players, managers and quirky facts.
В данный момент "Ливерпуль" лидирует в АПЛ с 28-ю очками, на втором месте "Манчестер Сити" с 23 очками.
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