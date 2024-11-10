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Короли камбэков! Составлен рейтинг английских команд, победивших с голом на последних минутах в Премьер-Лиге

Англия

Любят побеждать на последних минутах в АПЛ

Короли камбэков! Составлен рейтинг английских команд, победивших с голом на последних минутах в Премьер-Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Составлен рейтинг английских команд, победивших с голом на последних минутах в Премьер-Лиге.

Статистический портал Opta подсчитал количество игр, в которых гол на 90+ минуте привёл к победе команды.

Лидирует в рейтинге "Ливерпуль". Клуб забил 44 победных гола. На втором месте располагается "Арсенал". У них 33 победных гола в концовке матча.

У лондонского "Тоттенхэма" 32 игры с голом на 90+ минуте.

Полный рейтинг команд:

В данный момент "Ливерпуль" лидирует в АПЛ с 28-ю очками, на втором месте "Манчестер Сити" с 23 очками.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Владислав Прийменко
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