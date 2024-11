Короли камбэков! Составлен рейтинг английских команд, победивших с голом на последних минутах в Премьер-Лиге

Составлен рейтинг английских команд, победивших с голом на последних минутах в Премьер-Лиге.

Статистический портал Opta подсчитал количество игр, в которых гол на 90+ минуте привёл к победе команды.

Лидирует в рейтинге "Ливерпуль". Клуб забил 44 победных гола. На втором месте располагается "Арсенал". У них 33 победных гола в концовке матча.

У лондонского "Тоттенхэма" 32 игры с голом на 90+ минуте.

Полный рейтинг команд:

Liverpool have scored 44 last-minute winners in Premier League history - 11 more than any other club.



We look through the history of last-minute winners in the competition, looking at the top teams, players, managers and quirky facts.