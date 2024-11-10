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Может ли ключевой игрок Челси выйти на поле против Арсенала?
Интрига вокруг Палмера
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 18:30 состоится матч "Челси" – "Арсенал". Один из ключевых игроков "Челси" Коул Палмер может отсутствовать в сегодняшней игре.
По имеющейся информации, Коул Палмер получил травму колена во время прошедшего матча с "Манчестер Юнайтед".
"Он становится лучше. Надеюсь, что сможем привлечь его к тренировке хотя бы в субботу, а тогда уже примем решение", — сказал Мареска.
Отмечается, что в социальных сетях уже появились видео по тренировкам "пенсионеров", и там вроде бы фанаты "синих" заметили фигуру 22-летнего англичанина.
Добавим, что Мареска может заменить Палмера Николасом Джексоном, Михаилом Мудриком или Жоао Феликсом.
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