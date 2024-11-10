Может ли ключевой игрок Челси выйти на поле против Арсенала?

Сегодня в 18:30 состоится матч "Челси" – "Арсенал". Один из ключевых игроков "Челси" Коул Палмер может отсутствовать в сегодняшней игре.

По имеющейся информации, Коул Палмер получил травму колена во время прошедшего матча с "Манчестер Юнайтед".

"Он становится лучше. Надеюсь, что сможем привлечь его к тренировке хотя бы в субботу, а тогда уже примем решение", — сказал Мареска.

Отмечается, что в социальных сетях уже появились видео по тренировкам "пенсионеров", и там вроде бы фанаты "синих" заметили фигуру 22-летнего англичанина.

Добавим, что Мареска может заменить Палмера Николасом Джексоном, Михаилом Мудриком или Жоао Феликсом.