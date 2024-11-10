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Нападающий Ливерпуля летом был близок к уходу из клуба
Теперь им восхищаются болельщики
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий английского "Ливерпуля" Луис Диас летом 2024-го был близок к уходу из клуба.
По словам SPORT, колумбиец не знал, понадобится ли он новому тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту. При Юргене Клоппе южноамериканец был приоритетным игроком.
Диасу, по его мнению, пришлось бы конкурировать за место в старте с Гакпо и новичком клуба Кьезой.
К тому же, к футболисту появился интерес со стороны испанской "Барселоны". Клуб никаких предложений не сделал. Диасу пришлось остаться в "Ливерпуле".
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Арне Слот сделал колумбийского игрока ещё сильнее. Диас продолжил забивать, регулярно выходит в старте, и болельщики ему посвятили песню.
В этом сезоне Луис Диас забил 9 голов во всех турнирах за "Ливерпуль" и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действителен до 2027 года.
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