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"Не очень хороший знак", - Арне Слот о травме защитника

Англия

Тренер Ливерпуля рассказал о травме ведущего защитника

"Не очень хороший знак", - Арне Слот о травме защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот на пресс-конференции рассказал о травме ведущего защитника клуба Трента александера-Арнольда.

"Трудно сказать, насколько это серьёзно, но, если игрок выбывает в первом тайме, это всегда серьёзно. Он попросил о замене не потому, что устал, а потому, что что-то почувствовал", — сказал Слот на пресс-конференции после матча "Астон Виллой"

Слот попросил подождать обследования игрока, а не делать выводы сразу после матча.

"Это, во-первых, не очень хороший знак, но всегда трудно сказать, что именно происходит, сразу после игры. Давайте подождём и посмотрим. Я был бы удивлён, если бы мы увидели его в составе сборной Англии на этой неделе, но, надеюсь, он сможет", - сказал Слот.

Ожидается, что максимальный срок восстановления Трента составит 2 месяца.

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Трент Александер-Арнольд в этом сезоне сыграл в 15-ти играх за "Ливерпуль", в которых отдал 2 голевые передачи.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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