Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не очень хороший знак", - Арне Слот о травме защитника
Тренер Ливерпуля рассказал о травме ведущего защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот на пресс-конференции рассказал о травме ведущего защитника клуба Трента александера-Арнольда.
"Трудно сказать, насколько это серьёзно, но, если игрок выбывает в первом тайме, это всегда серьёзно. Он попросил о замене не потому, что устал, а потому, что что-то почувствовал", — сказал Слот на пресс-конференции после матча "Астон Виллой"
Слот попросил подождать обследования игрока, а не делать выводы сразу после матча.
"Это, во-первых, не очень хороший знак, но всегда трудно сказать, что именно происходит, сразу после игры. Давайте подождём и посмотрим. Я был бы удивлён, если бы мы увидели его в составе сборной Англии на этой неделе, но, надеюсь, он сможет", - сказал Слот.
Ожидается, что максимальный срок восстановления Трента составит 2 месяца.
Трент Александер-Арнольд в этом сезоне сыграл в 15-ти играх за "Ливерпуль", в которых отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Гол Месси не помог. Интер Майами вылетел в первом же раунде плей-офф МЛС
- Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября
- Финальный шаг перед новым тренером. Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.11.2024
- АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 2:1. Историчненько
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО