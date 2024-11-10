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Опорник Сосьедада попал в зону интересов Ман Сити, Ливерпуля и Реал Мадрида

Англия

Видят усиление в 25-летнем игроке

Опорник Сосьедада попал в зону интересов Ман Сити, Ливерпуля и Реал Мадрида

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"Манчестер Сити" хочет подписать Мартина Субименди. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, "Манчестер Сити" заинтересовался полузащитником "Сосьедад" Мартином Субименди.

Отмечается, что английский клуб может подписать испанца в случае, если Хосеп Гвардиола продлит контракт с "горожанами", ведь именно Гвардиола высоко оценивает талант 25-летнего полузащитника.

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Добавим, что за игроком следят мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Мартин Субименди
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Источник:
footballinsider247
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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