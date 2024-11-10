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Опорник Сосьедада попал в зону интересов Ман Сити, Ливерпуля и Реал Мадрида
Видят усиление в 25-летнем игроке
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"Манчестер Сити" хочет подписать Мартина Субименди. Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, "Манчестер Сити" заинтересовался полузащитником "Сосьедад" Мартином Субименди.
Отмечается, что английский клуб может подписать испанца в случае, если Хосеп Гвардиола продлит контракт с "горожанами", ведь именно Гвардиола высоко оценивает талант 25-летнего полузащитника.
Добавим, что за игроком следят мадридский "Реал" и "Ливерпуль".
В текущем сезоне Мартин Субименди провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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