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Капитан Манчестер Юнайтед проводит юбилейный матч за клуб. Совладелец подарил памятную футболку. Видео

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Капитан Манчестер Юнайтед проводит юбилейный матч за клуб. Совладелец подарил памятную футболку. Видео

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш проводит юбилейный матч за клуб.

Бруно Фернандеш выходит в старте против "Лестера". Для футболиста сборной Португалии это 250-й матч за клуб.

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф вручил полузащитнику памятную футболку.

Впервые Фернандеш вышел на поле за "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Вулверххэмптона", который закончился вничью 0:0. Португальский игрок получил жёлтую карточку на 55-й минуте.

Бруно Фернандеш присоединился к английскому клубу зимой 2020 года с португальского "Спортинга". "Манчестер Юнайтед" заплатил за полузащитника 65 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" проведёт матч против "Лестера". Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Samuel Luckhurst
Опубликовал: Владислав Прийменко
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