Капитан Манчестер Юнайтед проводит юбилейный матч за клуб. Совладелец подарил памятную футболку. Видео

Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш проводит юбилейный матч за клуб.

Бруно Фернандеш выходит в старте против "Лестера". Для футболиста сборной Португалии это 250-й матч за клуб.

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф вручил полузащитнику памятную футболку.

Sir Jim Ratcliffe presents Bruno Fernandes with a frame to commemorate his 250th appearance for #mufc pic.twitter.com/ZoBv1TULRg