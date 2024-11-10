Капитан Манчестер Юнайтед проводит юбилейный матч за клуб. Совладелец подарил памятную футболку. Видео

Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш проводит юбилейный матч за клуб.

Бруно Фернандеш выходит в старте против "Лестера". Для футболиста сборной Португалии это 250-й матч за клуб.

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф вручил полузащитнику памятную футболку.

Sir Jim Ratcliffe presents Bruno Fernandes with a frame to commemorate his 250th appearance for #mufc pic.twitter.com/ZoBv1TULRg — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) November 10, 2024

Впервые Фернандеш вышел на поле за "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Вулверххэмптона", который закончился вничью 0:0. Португальский игрок получил жёлтую карточку на 55-й минуте.

Бруно Фернандеш присоединился к английскому клубу зимой 2020 года с португальского "Спортинга". "Манчестер Юнайтед" заплатил за полузащитника 65 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" проведёт матч против "Лестера". Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

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