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Капитан Манчестер Юнайтед проводит юбилейный матч за клуб. Совладелец подарил памятную футболку. Видео
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш проводит юбилейный матч за клуб.
Бруно Фернандеш выходит в старте против "Лестера". Для футболиста сборной Португалии это 250-й матч за клуб.
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф вручил полузащитнику памятную футболку.
Sir Jim Ratcliffe presents Bruno Fernandes with a frame to commemorate his 250th appearance for #mufc pic.twitter.com/ZoBv1TULRg— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) November 10, 2024
Впервые Фернандеш вышел на поле за "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Вулверххэмптона", который закончился вничью 0:0. Португальский игрок получил жёлтую карточку на 55-й минуте.
Бруно Фернандеш присоединился к английскому клубу зимой 2020 года с португальского "Спортинга". "Манчестер Юнайтед" заплатил за полузащитника 65 млн евро.
"Манчестер Юнайтед" проведёт матч против "Лестера". Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.
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