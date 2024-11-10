  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Утром тебя уволят": фанаты Брайтона в матче против Ман Сити адресовали Гвардиоле провокативную кричалку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Утром тебя уволят": фанаты Брайтона в матче против Ман Сити адресовали Гвардиоле провокативную кричалку

Англия

Быстро сориентировались

"Утром тебя уволят": фанаты Брайтона в матче против Ман Сити адресовали Гвардиоле провокативную кричалку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке 11 тура Английской Премьер-лиги "Брайтон" одержал волевую домашнюю победу над "Манчестер Сити".

На 88 минуте встречи фанаты "чаек" затянули кричалку. Она была адресована главному тренеру "МС" Хосепу Гвардиоле: "Утром тебя уволят".

Испанец впервые в своей карьере проиграл четыре встречи подряд. "Манчестер Сити" впервые за 18 лет имеет такую ​​серию.

Пока пожелания или прогнозы фанатов "Брайтона" не осуществились. Гвардиола продолжает возглавлять "Манчестер Сити", а следующий матч проведет против "Тоттенхэма" после международной паузы 23 ноября.

Читайте такжеАПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

Сейчас "горожане" идут на второй позиции АПЛ с отрывом в пять очков от "Ливерпуля".

По теме
yellow-arrow
Капитан Манчестер Юнайтед проводит юбилейный матч за клуб. Совладелец подарил памятную футболку. Видео
yellow-arrow
Последний матч без Аморима. Манчестер Юнайтед - Лестер. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Опорник Сосьедада попал в зону интересов Ман Сити, Ливерпуля и Реал Мадрида
Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости