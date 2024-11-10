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"Утром тебя уволят": фанаты Брайтона в матче против Ман Сити адресовали Гвардиоле провокативную кричалку
Быстро сориентировались
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 11 тура Английской Премьер-лиги "Брайтон" одержал волевую домашнюю победу над "Манчестер Сити".
На 88 минуте встречи фанаты "чаек" затянули кричалку. Она была адресована главному тренеру "МС" Хосепу Гвардиоле: "Утром тебя уволят".
Испанец впервые в своей карьере проиграл четыре встречи подряд. "Манчестер Сити" впервые за 18 лет имеет такую серию.
Пока пожелания или прогнозы фанатов "Брайтона" не осуществились. Гвардиола продолжает возглавлять "Манчестер Сити", а следующий матч проведет против "Тоттенхэма" после международной паузы 23 ноября.
Сейчас "горожане" идут на второй позиции АПЛ с отрывом в пять очков от "Ливерпуля".
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