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АПЛ. Лесорубный камбэк Ньюкасла и сенсационное поражение Тоттенхэма
Ипсвич оказался сильнее
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Пока взгляды большинства любителей английского футбола были направлены на "Олд Траффорд", где свой последний матч во главе "Юнайтед" проводил Руд ван Нистелрой, в АПЛ параллельно проходило еще две игры.
Сенсационный "Ноттингем Форест" принимал у себя дома "Ньюкасл", а "Тоттенхэм" ожидал легкой прогулки с аутсайдером "Ипсвичем". Что же мы увидели в этих матчах? Давайте разбираться подробнее.
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" 1:3
Голы: Мурилло (21) — Исак (54), Жоэлинтон (72), Барнс (83)
"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Морено (Уорд-Прауз, 88) — Йейтс, Домингес (Соса, 74) — Эланга (Авонии, 88), Гиббз-Уайт (Андерсон, 59), Хадсон-Одои (Жота Силва, 59) — Вуд
"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Лонгстафф, Гимараес, Уиллок (Тонали, 69) — Гордон (Барнс, 80), Исак (Осула, 90+8), Жоэлинтон
Предупреждения: Йейтс (65) — Берн (7)
АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
"Тоттенхэм" — "Ипсвич" 1:2
Голы: Бентанкур (69) — Смодич (31), Дилеп (43)
"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, Дрегушин, Удоджи — Кулусевски, Бентанкур (Биссума, 84), Сарр (Вернер, 66) — Джонсон (Маддисон, 84), Соланке, Сон
"Ипсвич": Мурич — Джонсон, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Дэвис — Хатчинсон, Морси, Каюсте (Лонґо, 90+2), Смодич (Кларк, 70) — Дилеп (Херст, 70)
Предупреждения: Бентанкур (78) — Туанзебе (21), Дилеп (46), Джонсон (65), Дэвис (90+3), Хатчинсон (90+8)
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