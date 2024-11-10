АПЛ. Лесорубный камбэк Ньюкасла и сенсационное поражение Тоттенхэма

Пока взгляды большинства любителей английского футбола были направлены на "Олд Траффорд", где свой последний матч во главе "Юнайтед" проводил Руд ван Нистелрой, в АПЛ параллельно проходило еще две игры.

Сенсационный "Ноттингем Форест" принимал у себя дома "Ньюкасл", а "Тоттенхэм" ожидал легкой прогулки с аутсайдером "Ипсвичем". Что же мы увидели в этих матчах? Давайте разбираться подробнее.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" 1:3

Голы: Мурилло (21) — Исак (54), Жоэлинтон (72), Барнс (83)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Морено (Уорд-Прауз, 88) — Йейтс, Домингес (Соса, 74) — Эланга (Авонии, 88), Гиббз-Уайт (Андерсон, 59), Хадсон-Одои (Жота Силва, 59) — Вуд

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Лонгстафф, Гимараес, Уиллок (Тонали, 69) — Гордон (Барнс, 80), Исак (Осула, 90+8), Жоэлинтон

Предупреждения: Йейтс (65) — Берн (7)

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Тоттенхэм" — "Ипсвич" 1:2

Голы: Бентанкур (69) — Смодич (31), Дилеп (43)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, Дрегушин, Удоджи — Кулусевски, Бентанкур (Биссума, 84), Сарр (Вернер, 66) — Джонсон (Маддисон, 84), Соланке, Сон

"Ипсвич": Мурич — Джонсон, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Дэвис — Хатчинсон, Морси, Каюсте (Лонґо, 90+2), Смодич (Кларк, 70) — Дилеп (Херст, 70)

Предупреждения: Бентанкур (78) — Туанзебе (21), Дилеп (46), Джонсон (65), Дэвис (90+3), Хатчинсон (90+8)