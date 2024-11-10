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Лондонское дерби с украинским следом. Стартовые составы на матч Челси – Арсенал

Англия

Матч начнётся в 18:30

Лондонское дерби с украинским следом. Стартовые составы на матч Челси – Арсенал

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

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В Лондоне в 11-м туре Английской Премьер-Лиги состоится матч "Челси – Арсенал".

Тренеры определились со стартовыми составами.

Михаил Мудрик – на скамейке запасных в "Челси".

Александр Зинченко – на скамейке запасных в "Арсенале".

В этом сезоне Михаил Мудрик сыграл в шести матчах Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями,

Александр Зинченко сыграл 29 минут в прошлом туре против "Ньюкасла"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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