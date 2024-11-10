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Лондонское дерби с украинским следом. Стартовые составы на матч Челси – Арсенал
Матч начнётся в 18:30
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
В Лондоне в 11-м туре Английской Премьер-Лиги состоится матч "Челси – Арсенал".
Тренеры определились со стартовыми составами.
Михаил Мудрик – на скамейке запасных в "Челси".
In the blue corner… ????????#CFC | #CHEARS pic.twitter.com/wiK1706Jpd— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 10, 2024
Александр Зинченко – на скамейке запасных в "Арсенале".
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 10, 2024
Two changes from last time out - Odegaard and Rice return from injury.
Time to get back to winning ways, Gunners ✊
В этом сезоне Михаил Мудрик сыграл в шести матчах Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями,
Александр Зинченко сыграл 29 минут в прошлом туре против "Ньюкасла"
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