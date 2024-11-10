  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0. Ван Нистелрой завершает на положительной ноте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0. Ван Нистелрой завершает на положительной ноте

Англия

Манкунианцы снова разгромили "лисов"

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0. Ван Нистелрой завершает на положительной ноте

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 11 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" 3:0

Голы: Фернандеш 17, Кристиансен 38 (авт.), Гарначо 82

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот (Эванс 57), де Лигт, Мартинес, Мазрауи – Каземиро (Эриксен 78), Угарте – Диалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо 57) – Хойлунд (Зиркзе 75)

"Лестер": Германсен – Джастин (Макетир 83), Фас, Вестергор, Кристансен – Сумаре, Ндиди (Эль-Ханнус 70), Уинкс – Фатаву, Дж. Аю (Эдуар 88), Буонанотте

Предупреждение: Буонанотте 63

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Лесорубный камбэк Ньюкасла и сенсационное поражение Тоттенхэма
yellow-arrow
Мудрик против Зинченко. Челси - Арсенал. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Лондонское дерби с украинским следом. Стартовые составы на матч Челси – Арсенал
Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости