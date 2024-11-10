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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0. Ван Нистелрой завершает на положительной ноте
Манкунианцы снова разгромили "лисов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 11 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Питер Бэнкс
"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" 3:0
Голы: Фернандеш 17, Кристиансен 38 (авт.), Гарначо 82
Манчестер Юнайтед: Онана – Далот (Эванс 57), де Лигт, Мартинес, Мазрауи – Каземиро (Эриксен 78), Угарте – Диалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо 57) – Хойлунд (Зиркзе 75)
"Лестер": Германсен – Джастин (Макетир 83), Фас, Вестергор, Кристансен – Сумаре, Ндиди (Эль-Ханнус 70), Уинкс – Фатаву, Дж. Аю (Эдуар 88), Буонанотте
Предупреждение: Буонанотте 63
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