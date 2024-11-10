АПЛ. Челси – Арсенал 1:1. Ученики Гвардиолы победителя не определили

Лондонское дерби, к которому команды подходили в похожем настроении и с желанием победить любой ценой. Артета наконец-то получил в распоряжение Мартина Эдегора. Все игроки, которые были под сомнением накануне этой встречи, были готовы выйти на поле: как Райс, так и Гаверц, так и тот самый Эдегор, о котором мы уже упомянули.

Энцо Мареска также до конца сомневался по поводу Коула Палмера, но он успел восстановиться и вышел на поле в стартовом составе. Интересно, что в старте не нашлось места для Риса Джеймса, действующего капитана "Челси", но такое уж тренерское решение от итальянца. К сожалению, для всех украинских болельщиков Александр Зинченко и Михаил Мудрик начали эту встречу на скамье для запасных, поэтому такого локального украинского дерби в лондонском противостоянии не получилось.

Какой же вспыльчивый получился этот матч. В первом тайме невероятные скорости со стороны обеих команд, менялись они в плане того, кто больше играет с мячом. В какие-то моменты инициатива была у "синих", а в других — у "канониров". За этим было интересно наблюдать, несмотря на то, что опасных моментов было не так много.

Из того, что стоит упомянуть в первом тайме — это угловой "Арсенала", после которого хозяевам пришлось блокировать несколько ударов, а также гол Кая Хаверца, который был отменен из-за офсайда после проверки ВАР. У "Челси" был отличный случай у Мало Гюсто, который забежал в штрафную под передачу от Педру Нету и каким-то чудом не смог поразить воротами ударом головой.

Команды точно стоят друг друга, здесь сомнений быть не может. Это была битва не только тактическая со стороны Марески и Артеты, это была иногда буквально битва между игроками на зеленом газоне, приходилось унимать участников желтыми карточками.

Хотелось увидеть не меньшее шоу во втором тайме, но уже с голами на этот раз. Потому что, кажется, у этого матча было все, кроме непосредственно голов. Что касается возвращения Эдегора, то, возможно, он в первом тайме не проявил себя так, как многие люди этого ожидали, но создалось впечатление, что всем его партнерам играется комфортнее, когда он рядом. Вместе с норвежцем просто все остальные становятся увереннее и это тоже немаловажный момент. А во втором тайме он уже вернулся к своим привычным делам.

Второй тайм начался с очень хорошего момента от Уэсли Фофана, замыкавшего подачу Мадуэке, но вместе с голкипером перекинул и сами ворота. Было остро. После этого на сцену во всей красе вышел Эдегор, который одной передачей разрезал всю оборону "Челси" и никем не прикрытый Мартинелли на дальней штанге принял мяч и прошил Санчеса в ближний угол. Красивая атака, неожиданная атака от гостей, и они впереди. Заслуженно? Ну сказать, что это не было заслужено, тоже нельзя. 0:1.

И если вы ожидали реакцию от "Челси" на пропущенный гол, то наоборот, мы увидели, как "канониры" летели забивать второй гол. Особо остро пробивал после сольного прохода Юрриен Тимбер, но не хватило точности. После этого на поле вышел Михаил Мудрик вместо Нони Мадуэке, наставник "Челси" явно хотел что-то менять, нужно отыгрываться.

Выход Мудрика означал, что Педру Нету перемещается на правый фланг атаки, на котором он привык играть в "Вулверхэмптоне", ведь он давно является вингером-инсайдом. Как оказалось, это было ключевым решением, ведь Энцо Фернандес в простой ситуации отдал спокойный пас на набег Нету, который сместился в центр и без раздумий пробил в ближний угол из-за пределов штрафной. Давид Рая не потащил этот удар и 1:1, 10 минут "синим" понадобилось, чтобы сравнять счет.

Дальше снова за дело взялся "Арсенал", снова Эдегор и его гениальные подачи, вот только точности самих ударов головой после его передач сильно не хватало. Относительно активности Мудрика после выхода на замену, мало что можно выделить. Заработал несколько фолов на себе, но как раз с игрой на мяче не получилось.

Так и не определили победителя эти команды. Это ничья, наверное, в пользу "Челси". Несмотря на то, что они играли дома. Эти коллективы на разных этапах развития и прямо сейчас подобный результат "синие" должны воспринимать положительно. А что касается "канониров", то они отдаляются от "Ливерпуля" после этого тура, борьба за титул будет сложной.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Арсенал" 1:1

Голы: Нету (70) — Мартинелли (60)

*На 32-й минуте гол Кая Хаверца был отменен из-за офсайда

"Челси": Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Лавия (Фернандес, 68) — Мадуэке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Эдегор, Партей, Райс (Мерино, 71) — Сака (Жезус, 81), Хаверц, Мартинелли (Троссар, 71)

Предупреждения: Колвилл (21), Нету (33), Мадуэке (45+1), Кукурелья (80) — Уайт (39), Хаверц (56)