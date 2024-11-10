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В Ливерпуле надеются, что травма Трента является несерьезной

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В Ливерпуле надеются, что травма Трента является несерьезной

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 11-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Астон Виллой" получил травму защитник хозяев Трент Александер-Арнольд. Игрок почувствовал определенный дискомфорт в правом подколенном сухожилии и был заменен.

По информации The Athletic, "Ливерпуль" еще не получил результаты обследования, однако в клубе надеются, что быстрая замена футболиста помогла ограничить повреждение мышцы.

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Александер-Арнольд является основным защитником "Ливерпуля". В текущем сезоне провел за клуб 15 матчей.

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Источник:
www.nytimes.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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