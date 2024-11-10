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Артета: Это был кошмар на протяжении восьми недель
Непростое время для Арсенала
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Менеджер "Арсенала" Микель Артета оценил ничью с "Челси" (1:1) в матче 11-го тура АПЛ.
"Я разочарован результатом, потому что считаю, что мы заслуживали большего. И в то же время очень горжусь командой за то, как мы играли против этого соперника на этом стадионе. Они здесь всех побили, а сегодня это было не так.
После первого гола я очень разочарован тем, как мы его пропустили. Это далеко не стандарты наших защитных привычек, как мы это позволили. В тот момент, когда вы дадите пространство и время любому из их игроков с таким качеством, которым они обладают, вы получите наказание...
Тогда команда показала зубы. Как мы этого хотели, рисковали, были очень агрессивными, создали три больших момента. К сожалению, мы не смогли забить мяч в ворота, но мы заслуживали победы.
"Ливерпуль"? Мы ничего не можем с этим сделать. О чем я молюсь, так это о том, чтобы после международного перерыва у нас была полностью оснащенная команда. Что они доступны и пригодны, потому что это был кошмар в течение восьми недель.
Сомнение за сомнением, проблема за проблемой, не только с теми, кто не умеет играть, но и с теми, кто может играть только определенные моменты и не может играть. Поэтому я просто спрашиваю об этом, потому что желание команды есть и то, насколько мы этого хотим, не вызывает сомнений. Оно придет. Нам просто нужно, чтобы мы были более последовательными", - сказал Артета.
После 11-ти туров "Арсенал" занимает 4-е место, имея 19 очков. До вершины таблицы - 9 зачетных пунктов.
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