Мареска - о ничьей с Арсеналом: Мы играли так, как хотим играть с мячом и без него

Менеджер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ничью с "Арсеналом" (1:1) в матче 11-го тура АПЛ.

"Я считаю, что игра была хорошей. Мы играли так, как хотим играть с мячом и без него. Игра в некоторые моменты была открытой - все может произойти с обеих сторон, но точно, 100%, мы заслужили очко, и это это это важно.

Реакция Мадуэке на замену? Проблема в том, что когда ты меняешь игрока, он никогда не будет счастлив. Вероятно, единственный способ быть счастливым - это после игры с "волками", где он забил хет-трик, и мы сменили его, поэтому он был счастлив. Дело не только в Нони, это касается всех игроков. Это хорошо, потому что они хотят быть там до конца. Но в тот момент мы думали разными способами, возможно, Педро с Тимбером могли бы быть немного агрессивнее - и также с Мишей. Так что это было тактическое решение, не более того", - сказал Мареска.