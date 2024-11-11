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Бруну Фернандеш принял непосредственное участие в 100 голах за Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге. Только один игрок сделал это быстрее него
Португалец одновременно провел юбилейную игру за манкунианцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "МЮ" дома уверенно переиграл "Лестер" со счетом 3:0. Героем матча стал капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш, который отметился результативной передачей и забитым мячом против "лис", при этом показав большое достижение в клубе.
По информации Opta, 30-летний полузащитник принял непосредственное участие в 100 голах (56 голов и 44 ассиста) в 170 матчах за "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге. Лишь Криштиану Роналду достиг этой отметки быстрее, проведя за "красных дьяволов" на игру меньше.
Напомним, что для Бруну Фернандеша поединок против "Лестера" стал 250-м в составе "МЮ" во всех турнирах.
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