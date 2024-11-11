Несколько европейских клубов проявляют интерес к опорнику Ливерпуля

Ватару Эндо борется за регулярное игровое время в "Ливерпуле" и может уйти из команды, если ситуация кардинально не изменится. Немало европейских клубов следят за его ситуацией, а "красные" могут быть готовы предоставить ему возможность покинуть клуб в ближайшие месяцы.

Как сообщает Caught Offside, "Милан" проявил интерес к японцу из-за его универсальности и результативности на поле. В итальянском клубе считают, что его навыки добавят значительной ценности их составу. Он, вероятно, будет доступен за разумную цену и может стать качественным дополнением к полузащите "россонери". Кроме "Милана", интерес к опорнику проявляют такие клубы как "Селтик", "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Ипсвич". Они могут сделать шаг к его переходу в ближайшее время. "Ливерпуль" оценивает своего игрока в 15-18 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Ватару Эндо провел 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.