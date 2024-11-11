  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Несколько европейских клубов проявляют интерес к опорнику Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько европейских клубов проявляют интерес к опорнику Ливерпуля

Англия

У этого игрока достаточно мало игровой практики в команде

Несколько европейских клубов проявляют интерес к опорнику Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ватару Эндо борется за регулярное игровое время в "Ливерпуле" и может уйти из команды, если ситуация кардинально не изменится. Немало европейских клубов следят за его ситуацией, а "красные" могут быть готовы предоставить ему возможность покинуть клуб в ближайшие месяцы.

Как сообщает Caught Offside, "Милан" проявил интерес к японцу из-за его универсальности и результативности на поле. В итальянском клубе считают, что его навыки добавят значительной ценности их составу. Он, вероятно, будет доступен за разумную цену и может стать качественным дополнением к полузащите "россонери". Кроме "Милана", интерес к опорнику проявляют такие клубы как "Селтик", "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Ипсвич". Они могут сделать шаг к его переходу в ближайшее время. "Ливерпуль" оценивает своего игрока в 15-18 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Ватару Эндо провел 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.

По теме
yellow-arrow
Лесники покидают топ-4 АПЛ. Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бруну Фернандеш принял непосредственное участие в 100 голах за Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге. Только один игрок сделал это быстрее него
yellow-arrow
Мареска - о ничьей с Арсеналом: Мы играли так, как хотим играть с мячом и без него
Вулверхэмптон Селтик (Глазго) Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Милан Ипсвич Таун Ватару Эндо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
11.11.2024 в 10:47
Хнык-хнык, плак-плак..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
11.11.2024 в 10:47
Хнык-хнык, плак-плак..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости