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Несколько европейских клубов проявляют интерес к опорнику Ливерпуля
У этого игрока достаточно мало игровой практики в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ватару Эндо борется за регулярное игровое время в "Ливерпуле" и может уйти из команды, если ситуация кардинально не изменится. Немало европейских клубов следят за его ситуацией, а "красные" могут быть готовы предоставить ему возможность покинуть клуб в ближайшие месяцы.
Как сообщает Caught Offside, "Милан" проявил интерес к японцу из-за его универсальности и результативности на поле. В итальянском клубе считают, что его навыки добавят значительной ценности их составу. Он, вероятно, будет доступен за разумную цену и может стать качественным дополнением к полузащите "россонери". Кроме "Милана", интерес к опорнику проявляют такие клубы как "Селтик", "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Ипсвич". Они могут сделать шаг к его переходу в ближайшее время. "Ливерпуль" оценивает своего игрока в 15-18 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Ватару Эндо провел 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.
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