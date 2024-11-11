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Лесники покидают топ-4 АПЛ. Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3. Видео голов и обзор матча

Англия

Камбэк гостей

Лесники покидают топ-4 АПЛ. Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" обыграл "Ноттингем Форест" в 11-м туре английской Премьер-лиги.

Все свои голы "сороки" забили уже во втором тайме, совершив камбэк.

"Ноттингем" в турнирной таблице опустился на пятое место (19 очков), "Ньюкасл" поднялся на восьмую позицию (18 баллов).

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" 1:3

Голы: Мурилло (21) — Исак (54), Жоэлинтон (72), Барнс (83)

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Ноттингем Форест Ньюкасл
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