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Лесники покидают топ-4 АПЛ. Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3. Видео голов и обзор матча
Камбэк гостей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" обыграл "Ноттингем Форест" в 11-м туре английской Премьер-лиги.
Все свои голы "сороки" забили уже во втором тайме, совершив камбэк.
"Ноттингем" в турнирной таблице опустился на пятое место (19 очков), "Ньюкасл" поднялся на восьмую позицию (18 баллов).
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" 1:3
Голы: Мурилло (21) — Исак (54), Жоэлинтон (72), Барнс (83)
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