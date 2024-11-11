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Три удара в створ - три гола. Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия

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Три удара в створ - три гола. Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Лестеру" в 11-м туре АПЛ - 3:0.

Это был последний матч для Рууда Ван Нистелроя в качестве исполняющего обязанности "красных дьяволов".

На данный момент "Манчестер Юнайтед" - 13-й в турнирной таблице чемпионата, "Лестер" - 15-й.

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" 3:0

Голы: Фернандеш 17, Кристиансен 38 (авт.), Гарначо 82

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Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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