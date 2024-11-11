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Три удара в створ - три гола. Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Лестеру" в 11-м туре АПЛ - 3:0.
Это был последний матч для Рууда Ван Нистелроя в качестве исполняющего обязанности "красных дьяволов".
На данный момент "Манчестер Юнайтед" - 13-й в турнирной таблице чемпионата, "Лестер" - 15-й.
"Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" 3:0
Голы: Фернандеш 17, Кристиансен 38 (авт.), Гарначо 82
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