Аморим вскоре прибудет в Манчестер. Кого с собой взял португальской тренер?

Рубен Аморим уже отправился в Англию. В скором времени португалец приступит к обязанностям главного тренера "Манчестер Юнайтед".

39-летний специалист сел в частный самолет в международном аэропорту Бежа утром в понедельник. Самолет должен приземлиться в Манчестере около 15:45 по киевскому времени.

В полете к Амориму присоединились пятеро ассистентов, с которыми он работал в "Спортинге". Отмечается, что это может стать плохой новостью для Рууда ван Нистелроя, который был одним из помощников Эрика тен Хага и руководил основной командой в четырех играх, приведя ее к трем победам и одной ничье.

Ранее сообщалось, что Аморим не сможет принять участие в первой тренировке "Манчестер Юнайтед" на новой должности из-за проблем с визой.