Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аморим вскоре прибудет в Манчестер. Кого с собой взял португальской тренер?
Едет не один
Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим уже отправился в Англию. В скором времени португалец приступит к обязанностям главного тренера "Манчестер Юнайтед".
39-летний специалист сел в частный самолет в международном аэропорту Бежа утром в понедельник. Самолет должен приземлиться в Манчестере около 15:45 по киевскому времени.
В полете к Амориму присоединились пятеро ассистентов, с которыми он работал в "Спортинге". Отмечается, что это может стать плохой новостью для Рууда ван Нистелроя, который был одним из помощников Эрика тен Хага и руководил основной командой в четырех играх, приведя ее к трем победам и одной ничье.
Ранее сообщалось, что Аморим не сможет принять участие в первой тренировке "Манчестер Юнайтед" на новой должности из-за проблем с визой.
Ruben Amorim de partida para Manchester.— Sporting CP Adeptos ???? (@Sporting_CPAdep) November 11, 2024
Carlos Fernandes, Adélio, Nuno Barreira, Emanuel Ferro e Vital vão no avião com o Mister. pic.twitter.com/FXGaf60rxu
Популярное сейчас
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник
- Мудрик снова забивает за Челси в еврокубках. Известны оценки украинца от SofaScore за матч в Лиге конференций
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО