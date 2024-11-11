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Бруну Фернандеш: Манчестер Юнайтед должен вернуться туда, где ему положено

Англия

Поспособствует ли этому соотечественник Бруну?

Бруну Фернандеш: Манчестер Юнайтед должен вернуться туда, где ему положено

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал смену на тренерском мостике команды после убедительной победы над "Лестером" (3:0) в АПЛ.

"Я долгое время не забивал, но в последних играх голы приходят.

Рууд ван Нистелрой наполняет клуб, любит его, хочет приносить радость игрокам. Он приносил всем улыбку на матчи и просто хотел, чтобы мы получали удовольствие.

Мы хотели попрощаться с ним как с тренером должным образом, потому что он сделал для нас много хорошего.

Наступила новая эра, новый тренер (Аморим - прим.) означает, что все меняется, но не изменилось то, что этот клуб должен вернуться туда, где ему положено", - сказал португалец.

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Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморим
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Источник:
Peoples person
Опубликовал: Александр Бураков
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