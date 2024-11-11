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Бруну Фернандеш: Манчестер Юнайтед должен вернуться туда, где ему положено
Поспособствует ли этому соотечественник Бруну?
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал смену на тренерском мостике команды после убедительной победы над "Лестером" (3:0) в АПЛ.
"Я долгое время не забивал, но в последних играх голы приходят.
Рууд ван Нистелрой наполняет клуб, любит его, хочет приносить радость игрокам. Он приносил всем улыбку на матчи и просто хотел, чтобы мы получали удовольствие.
Мы хотели попрощаться с ним как с тренером должным образом, потому что он сделал для нас много хорошего.
Наступила новая эра, новый тренер (Аморим - прим.) означает, что все меняется, но не изменилось то, что этот клуб должен вернуться туда, где ему положено", - сказал португалец.
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