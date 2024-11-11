Манчестер Юнайтед будет соперничать с Барселоной за переход ключевого игрока Байера

"Манчестер Юнайтед" будет соперничать с "Барселоной" за переход ключевого игрока леверкузенского "Байера" уже в начале 2025 года, поскольку его контракт с клубом истекает в конце этого сезона.

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Агент 28-летнего Джонатана Та, Пини Захави, сказал в одном из недавних интервью, что немецкий защитник будет играть за другой топ-клуб в следующем сезоне, предполагая, что он покинет Леверкузен. Также напомним, что еще в начале сентября Та заявил, что принял окончательное решение, решив не подписывать новое соглашение с "Байером".

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Отметим, что Джонатан Та сыграл важную роль в чемпионстве "Байера" в Бундеслиге в сезоне 2023/24, и несколько клубов уже проявили интерес к идее его подписания в качестве свободного агента летом 2025 года. На данный момент известно, что "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" уже установили контакт с окружением Та, чтобы оценить возможность такого перехода.

В этом сезоне Та принял участие в 17 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом в Бундеслиге. Его стоимость на авторитетном портале Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.