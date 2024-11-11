Талантливый вингер Спортинга может присоединиться к Рубену Амориму в Манчестер Юнайтед

Согласно информации от испанского издания Mundo Deportivo, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании 17-летнего талантливого вингера "Спортинга" Жеовани Кенда.

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17-летний Жеовани Кенда дебютировал за взрослую команду "Спортинга" под руководством Рубена Аморима, который на данный момент уже является главным тренером "Манчестер Юнайтед". Именно поэтому "МЮ" считается главным фаворитом в борьбе за его подписание.

Скауты "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Сити" тоже активно следят за молодым нападающим. Однако у "горожан" есть другое преимущество — спортивный директор клуба Уго Виана, который ранее работал в "Спортинге" и начнет работу в английском клубе со следующего сезона.

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В этом сезоне 17-летний Жеовани Кенда выходил на поле в 18 матчах за "Спортинг" во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.