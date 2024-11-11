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Известный британский арбитр попал в серьезный скандал из-за архивного видео

Англия

Английский рефери рискует остаться без работы

Известный британский арбитр попал в серьезный скандал из-за архивного видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В соцсети попало скандальное видео с Дэвидом Кутом, известным арбитром английской Премьер-лиги. На видео 42-летний рефери пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и тренере "красных" Юргене Клоппе.

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Скорее всего, данное видео было снято во время пандемии COVID-19, судя по высказываниям Кута и контексту его слов. Также на одном из видео он говорит, что это видео может разрушить его профессиональную карьеру, если каким-то образом попадет куда-то в сеть, что в итоге и произошло.

Также добавим, что Дэвид Кут в 2018 году был включен в группу судей, которые имеют разрешение обслуживать матчи АПЛ. Свой первый матч в качестве главного арбитра в игре между клубами АПЛ Кут провел 28 апреля 2018 года. За свою карьеру Дэвид Кут работал на 439 матчах чемпионата Англии.

На данный момент уже известно, что PGMOL (орган власти, ответственный за судейство игр в английском профессиональном футболе) отстранил Дэвида Кута от работы до завершения расследования инцидента с его участием.

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АПЛ арбитр
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Опубликовал: Андрей Журба
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