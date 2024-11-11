Другой английский топ-клуб может попытаться перехватить трансферную цель Ливерпуля

"Ньюкасл" может попытаться подписать перспективного центрального защитника, которым в последнее время в Англии активно интересовался "Ливерпуль".

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Сообщается, что "Ньюкасл" рассматривает возможность трансфера 24-летнего Лоика Баде, который должен быть намного дешевле, чем Марк Гехи из "Кристал Пэлас". Учитывая финансовые проблемы "Севильи", считается, что трансфер Лоика Баде может стоить не более 30-40 миллионов фунтов стерлингов, что может заставить их продать своего защитника.

Отметим, что этим летом "Ньюкасл" пытался подписать защитника сборной Англии Марка Гехи, однако "Кристал Пэлас" стремился получить за своего игрока не менее 75 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Лоик Баде принял участие в девяти матчах за "Севилью" в Ла Лиге, отметившись одной результативной передачей. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.