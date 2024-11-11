  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Другой английский топ-клуб может попытаться перехватить трансферную цель Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Другой английский топ-клуб может попытаться перехватить трансферную цель Ливерпуля

Англия

Молодой защитник может сменить команду в ближайшее время

Другой английский топ-клуб может попытаться перехватить трансферную цель Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" может попытаться подписать перспективного центрального защитника, которым в последнее время в Англии активно интересовался "Ливерпуль".

Читайте такжеЛиверпуль уже ведет переговоры о подписании защитника Севильи в январе

Сообщается, что "Ньюкасл" рассматривает возможность трансфера 24-летнего Лоика Баде, который должен быть намного дешевле, чем Марк Гехи из "Кристал Пэлас". Учитывая финансовые проблемы "Севильи", считается, что трансфер Лоика Баде может стоить не более 30-40 миллионов фунтов стерлингов, что может заставить их продать своего защитника.

Отметим, что этим летом "Ньюкасл" пытался подписать защитника сборной Англии Марка Гехи, однако "Кристал Пэлас" стремился получить за своего игрока не менее 75 миллионов фунтов стерлингов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Лоик Баде принял участие в девяти матчах за "Севилью" в Ла Лиге, отметившись одной результативной передачей. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Известный британский арбитр попал в серьезный скандал из-за архивного видео
yellow-arrow
Талантливый вингер Спортинга может присоединиться к Рубену Амориму в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед будет соперничать с Барселоной за переход ключевого игрока Байера
Ливерпуль Ньюкасл Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости