  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Английский арбитр отрицает свои оскорбительные высказывания в сторону Ливерпуля и Юргена Клоппа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английский арбитр отрицает свои оскорбительные высказывания в сторону Ливерпуля и Юргена Клоппа

Англия

Рефери отрицает комментарии, которые присутствуют на видео, появившемся в социальных сетях

Английский арбитр отрицает свои оскорбительные высказывания в сторону Ливерпуля и Юргена Клоппа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сообщении от Sky Sports говорится, что известный британский арбитр, Дэвид Кут, который обслуживает матчи АПЛ, отрицает собственные комментарии, которые присутствуют на видео, появившемся сегодня в социальных сетях.

Читайте такжеИзвестный британский арбитр попал в серьезный скандал из-за архивного видео

На одном из видео 42-летний арбитр Дэвид Кут пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и бывшем тренере "красных" Юргене Клоппе, который на тот момент работал в клубе. Также, на одном из видео, Кут говорит, что данное видео может разрушить его профессиональную карьеру, если каким-то образом попадет куда-то в сеть.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что PGMOL уже отстранил Дэвида Кута от работы до завершения расследования инцидента с его участием. Судейская группа не будет давать дальнейших комментариев, пока процесс не завершится.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед официально объявил о том, что Рууд ван Нистелрой покидает клуб
yellow-arrow
Другой английский топ-клуб может попытаться перехватить трансферную цель Ливерпуля
yellow-arrow
Известный британский арбитр попал в серьезный скандал из-за архивного видео
АПЛ арбитр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости