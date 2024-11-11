Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский арбитр отрицает свои оскорбительные высказывания в сторону Ливерпуля и Юргена Клоппа
Рефери отрицает комментарии, которые присутствуют на видео, появившемся в социальных сетях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сообщении от Sky Sports говорится, что известный британский арбитр, Дэвид Кут, который обслуживает матчи АПЛ, отрицает собственные комментарии, которые присутствуют на видео, появившемся сегодня в социальных сетях.
На одном из видео 42-летний арбитр Дэвид Кут пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и бывшем тренере "красных" Юргене Клоппе, который на тот момент работал в клубе. Также, на одном из видео, Кут говорит, что данное видео может разрушить его профессиональную карьеру, если каким-то образом попадет куда-то в сеть.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что PGMOL уже отстранил Дэвида Кута от работы до завершения расследования инцидента с его участием. Судейская группа не будет давать дальнейших комментариев, пока процесс не завершится.
The PGMOL have confirmed that referee David Coote has been suspended pending a full investigation.— Sky Sports (@SkySports) November 11, 2024
Coote denies making alleged comments in video, that surfaced on social media.pic.twitter.com/NlkwTMxev0
Популярное сейчас
- Лидер Динамо не поможет сборной Украины в решающих матчах Лиги наций
- Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 2:1. Историчненько
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото