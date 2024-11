Английский арбитр отрицает свои оскорбительные высказывания в сторону Ливерпуля и Юргена Клоппа

В сообщении от Sky Sports говорится, что известный британский арбитр, Дэвид Кут, который обслуживает матчи АПЛ, отрицает собственные комментарии, которые присутствуют на видео, появившемся сегодня в социальных сетях.

На одном из видео 42-летний арбитр Дэвид Кут пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и бывшем тренере "красных" Юргене Клоппе, который на тот момент работал в клубе. Также, на одном из видео, Кут говорит, что данное видео может разрушить его профессиональную карьеру, если каким-то образом попадет куда-то в сеть.

Напомним, что PGMOL уже отстранил Дэвида Кута от работы до завершения расследования инцидента с его участием. Судейская группа не будет давать дальнейших комментариев, пока процесс не завершится.

The PGMOL have confirmed that referee David Coote has been suspended pending a full investigation.



Coote denies making alleged comments in video, that surfaced on social media.pic.twitter.com/NlkwTMxev0