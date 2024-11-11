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Манчестер Юнайтед официально объявил о том, что Рууд ван Нистелрой покидает клуб

Англия

Легендарный нападающий не войдет в тренерский штаб Рубена Аморима

Манчестер Юнайтед официально объявил о том, что Рууд ван Нистелрой покидает клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На своем официальном сайте "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что Рууд ван Нистелрой покидает клуб.

Временный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой и его помощники покинули клуб, поскольку сегодня Рубен Аморим начал работу с командой на посту главного тренера.

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"Рууд является и всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед". Мы благодарны за его вклад и то, как он относился к своей роли на протяжении всего времени его работы в клубе. Мы всегда рады ему на "Олд Траффорд". Желаем успеха ему и его помощникам в будущем", — говорится в сообщении.

Также указывается, что полный тренерский состав "МЮ" будет подтвержден позже.

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Напомним, что Рууд ван Нистелрой вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом и работал в качестве помощника главного тренера, когда клуб возглавлял Эрик тен Хаг. После увольнения нидерландского специалиста Рууд возглавлял команду в последних четырех матчах как временный главный тренер.

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Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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