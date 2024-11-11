Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что талантливый атакующий полузащитник "Астон Виллы" получил свой дебютный вызов в национальную сборную Англии.

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22-летний Морган Роджерс из "Астон Виллы" получил свой первый вызов в ряды сборной Англии на матчи Лиги наций против Греции и Ирландии. Атакующий полузащитник в начале этого сезона показал великолепную игру, став ключевым игроком команды Унаи Эмери.

Сперва Роджерс был включен в список игроков молодежной команды Англии, но впоследствии его повысили до основной команды перед матчем против Греции в четверг.

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В этом сезоне 22-летний Морган Роджерс принял участие в 15 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.