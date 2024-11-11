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Талантливый атакующий полузащитник Астон Виллы получил свой дебютный вызов в национальную сборную
Игрок может быть доволен таким началом сезона в его исполнении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что талантливый атакующий полузащитник "Астон Виллы" получил свой дебютный вызов в национальную сборную Англии.
22-летний Морган Роджерс из "Астон Виллы" получил свой первый вызов в ряды сборной Англии на матчи Лиги наций против Греции и Ирландии. Атакующий полузащитник в начале этого сезона показал великолепную игру, став ключевым игроком команды Унаи Эмери.
Сперва Роджерс был включен в список игроков молодежной команды Англии, но впоследствии его повысили до основной команды перед матчем против Греции в четверг.
Congratulations on your first #ThreeLions call-up, @morgz_10! ???? pic.twitter.com/qpkTCBeZs2— England (@England) November 11, 2024
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В этом сезоне 22-летний Морган Роджерс принял участие в 15 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.
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