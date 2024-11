Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что талантливый атакующий полузащитник "Астон Виллы" получил свой дебютный вызов в национальную сборную Англии.

22-летний Морган Роджерс из "Астон Виллы" получил свой первый вызов в ряды сборной Англии на матчи Лиги наций против Греции и Ирландии. Атакующий полузащитник в начале этого сезона показал великолепную игру, став ключевым игроком команды Унаи Эмери.

Сперва Роджерс был включен в список игроков молодежной команды Англии, но впоследствии его повысили до основной команды перед матчем против Греции в четверг.

Congratulations on your first #ThreeLions call-up, @morgz_10! ???? pic.twitter.com/qpkTCBeZs2