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Национальная сборная Англии потеряла 8 игроков накануне паузы на международные матчи

Англия

Некоторые ключевые игроки национальной команды не смогут помочь своей сборной

Национальная сборная Англии потеряла 8 игроков накануне паузы на международные матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Национальная сборная Англии потеряла нескольких ключевых игроков накануне паузы на ноябрьские международные матчи в Лиге наций. Известно, кого довызвали в ряды сборной "Трех львов".

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что восемь игроков национальной сборной не смогут помочь своей сборной в ближайших матчах против Греции и Ирландии. Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Фил Фоден, Джек Грилиш, Коул Палмер, Аарон Рамсдейл, Деклан Райс и Букайо Сака — все они останутся в расположении своих клубов.

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Однако известно, что Джаррод Боуэн, Джаррад Брантвейт, Тино Ливраменто, Джеймс Траффорд и Морган Роджерс, для которого этот вызов стал дебютным, заменят своих соотечественников и попадут в заявку национальной сборной Англии.

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Напомним, что 14-го ноября сборная Англии проведет выездной матч против Греции, а 17-го ноября англичане сыграют против национальной команды Ирландии на "Уэмбли".

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Англия Национальная сборная Англии
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Источник:
Збірна Англії
Опубликовал: Андрей Журба
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