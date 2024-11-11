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Национальная сборная Англии потеряла 8 игроков накануне паузы на международные матчи
Некоторые ключевые игроки национальной команды не смогут помочь своей сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Англии потеряла нескольких ключевых игроков накануне паузы на ноябрьские международные матчи в Лиге наций. Известно, кого довызвали в ряды сборной "Трех львов".
Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что восемь игроков национальной сборной не смогут помочь своей сборной в ближайших матчах против Греции и Ирландии. Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Фил Фоден, Джек Грилиш, Коул Палмер, Аарон Рамсдейл, Деклан Райс и Букайо Сака — все они останутся в расположении своих клубов.
Однако известно, что Джаррод Боуэн, Джаррад Брантвейт, Тино Ливраменто, Джеймс Траффорд и Морган Роджерс, для которого этот вызов стал дебютным, заменят своих соотечественников и попадут в заявку национальной сборной Англии.
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Напомним, что 14-го ноября сборная Англии проведет выездной матч против Греции, а 17-го ноября англичане сыграют против национальной команды Ирландии на "Уэмбли".
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