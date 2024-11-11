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Рубен Диаш - о борьбе за титул АПЛ: Пожалуйста, сомневайтесь в нас

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Смелое заявление от четырехкратного чемпиона Англии

Рубен Диаш - о борьбе за титул АПЛ: Пожалуйста, сомневайтесь в нас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш призывает всех, кто готов списать его команду с борьбы за титул АПЛ в этом сезоне, сделать это, заявив, что это лишь добавляет им мотивации.

"В прошлом сезоне у нас был тяжелый период примерно в это же время, перед Рождеством... Даже в тот сезон, когда мы выиграли требл. Иногда мы даже в шутку вспоминаем о том, какой это был тяжелый период".

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"Всегда важно то, как вы восстанавливаетесь после таких моментов, поэтому наша команда выиграла так много трофеев, ведь в моменты, когда возникали различные сложности, команда проявляла свой характер. Пожалуйста, сомневайтесь в наших силах", — добавил португальский защитник.

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Добавим, что на данный момент команда Рубена Диаша находится на втором месте в АПЛ с 23 очками после 11-ти туров. В последних семи сезонах "Манчестер Сити" выигрывал чемпионство шесть раз.

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Манчестер Сити Рубен Диаш
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
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