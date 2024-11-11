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Фулхэм и Брентфорд изучают возможность подписания звездного нападающего Селтика

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Игрок громко заявил о себе в Лиге чемпионов

Фулхэм и Брентфорд изучают возможность подписания звездного нападающего Селтика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно информации от Флориана Плеттенберга, "Фулхэм" и "Брентфорд" уже прислали "Селтику" свои запросы относительно Николаса Кюна. Оба лондонских клуба активно следят за его ситуацией в клубе.

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Недавно 24-летний немецкий нападающий поразил многих своей мощной игрой в матче Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (3:1), забив два гола, после чего он попал в команду недели в Лиге чемпионов по итогам четвертого тура. Контракт 24-летнего Николаса Кюна с "Селтиком" рассчитан до 2029 года.

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В этом сезоне Николас Кюн принял участие в 17 матчах за "Селтик", отметившись 10 голами и 11 ассистами на клубном уровне.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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