Лондонский "Арсенал" готовит надежный "план Б" на случай, если клубу не удастся подписать Виктора Дьёкереша из "Спортинга". В клубе рассчитывают на идею подписания нападающего из Италии примерно за 50 миллионов евро.

Отсутствие форварда, который сможет регулярно забивать большое количество голов за сезон, является постоянной темой для разговоров в "Арсенале". Известно, что "канониры" размышляют над важным решением относительно подписания нападающего в 2025 году. В их списке есть 26-летний бомбардир "Спортинга" Виктор Дьёкереш, однако шведский нападающий не единственный игрок, которым интересуется лондонский клуб.

Утверждается, что форвард "Аталанты" и сборной Италии Матео Ретеги может стать достойным "планом Б" для "Арсенала". 25-летний нападающий присоединился к "Аталанте" этим летом из "Дженоа" за 28 миллионов евро. С тех пор Ретеги забил 11 голов и отдал три результативные передачи в своих первых 12 матчах Серии А за бергамасков.

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Благодаря усилиям Матео Ретеги "Аталанта" занимает второе место в чемпионате Италии после 12-ти туров и отстает от "Наполи" лишь на одно очко. Ожидается, что возможный трансфер Ретеги в "Арсенал" обойдется английскому клубу в 50 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.