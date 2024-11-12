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Клубы АПЛ заинтересованы в подписании талантливого хавбека, которого оценивают в 50 миллионов евро

Англия

Игрок впечатлил своей игрой в начале сезона

Клубы АПЛ заинтересованы в подписании талантливого хавбека, которого оценивают в 50 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от издания Fichajes, талантливый 19-летний полузащитник Факундо Буонанотте, который принадлежит "Брайтону" и сейчас играет за "Лестер" на правах аренды, обратил на себя внимание "Тоттенхэма".

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"Лестер", осознавая качество и потенциал 19-летнего аргентинца, готов удержать атакующего полузащитника в клубе надолго и сделать его одним из ключевых игроков команды. "Брайтон" будет не против продать своего игрока за 50 миллионов евро, но "Лестеру" придется побить свой трансферный рекорд

Сообщается, что лондонский "Тоттенхэм" также не будет сидеть, сложа руки, поэтому "шпоры" будут готовы бороться за подписание Факундо Буонанотте. Оба клуба готовы выложить необходимую сумму за такого талантливого игрока, который, к тому же, проявил себя на высоком уровне и знаком с АПЛ.

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В этом сезоне 19-летний Факундо Буонанотте принял участие в 10 матчах за "Лестер" в АПЛ, отметившись 3 голами и 2 ассистами. По версии сайта Transfermarkt его стоимостью оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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