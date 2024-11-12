Фрэнк Лэмпард - один из претендентов на тренерскую должность клуба из Чемпионшипа

На прошлой неделе "Ковентри Сити" уволил Марка Робинса из-за неутешительных результатов клуба в чемпионате. Именно с 54-летним менеджером связаны значительные положительные результаты "небесно-голубых", которые из глубин Второй лиги дошли до Чемпионшипа, а также они находились в шаге от выхода в Премьер-лигу и второго финала Кубка Англии. Сейчас руководство клуба сосредоточено на поиске нового тренера и владелец "Ковентри" Даг Кинг подтвердил, что среди претендентов есть экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард.

"Мы получили огромное количество резюме от высококлассных специалистов, одним из которых является Фрэнк.Но проблема в том, что мы ничего не сделали для этого процесса, потому что мы переживали эту ситуацию с форумом [фан-форум "Ковентри"] и сосредоточились на том, чтобы убедиться, что мы были доступны и давали ответы.Однако, очевидно, что мы находимся в международном перерыве. Мы будем оценивать все, а затем определим, кто войдет в шорт-лист, и тогда проведем собеседование.Если мы найдем нужного человека и сможем договориться о том, о чем мы хотим договориться, то я думаю, что мы сможем сделать это достаточно быстро. Но если это не будет четко определено и нам нужно будет углубиться в определенные вещи, то это может занять немного больше времени", - заявил в интервью Sky Sports Даг Кинг.

Напомним, что последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был "Челси", где он исполнял обязанности главного тренера с апреля по июнь 2023 года.