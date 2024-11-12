Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити нацелился на голкипера из Серии А
Горожане все еще ищут качественное усиление на будущее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майк Меньян давно зарекомендовал себя как один из самых надежных и талантливых голкиперов Серии А. Немало трансферных слухов появляется вокруг него, поскольку в услугах француза заинтересованы немало европейских топ-клубов.
По информации Fichajes, "Манчестер Сити" обратил свое внимание на вратаря "Милана". Этот интерес появился в решающий момент, поскольку английский клуб может оценивать варианты в связи с возможным уходом своего основного голкипера Эдерсона. Для француза потенциальный переход в "Манчестер Сити" означал бы не только больший вызов в его карьере, но и возможность побороться за главные титулы в Европе. Учитывая финансовые ресурсы и спортивные амбиции "горожан", вратаря "Милана" может привлечь такой вариант продолжения карьеры.
Добавим, что в этом сезоне Майк Меньян провел 15 матчей, из которых 4 отыграл на ноль, пропустив всего 19 голов. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 38 млн евро.
Популярное сейчас
- 15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги
- "Он сам футболист". Ребров рассказал о своей встрече с Орбаном в Киеве
- Ребров: Не знаю что хуже - когда игрок выпьет бокал пива и ляжет спать, или до 2-3 часов ночи будет сидеть в телефоне
- Гвардиола поразмыслил кто выиграет АПЛ на этот раз
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото