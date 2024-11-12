Основной защитник Брайтона выбыл до двух месяцев

Левый защитник "Брайтона" Ферди Кадиоглу выбыл на срок до двух месяцев.

По информации Aspor, у футболиста обнаружен разрыв капсулы в суставе большого пальца левой ноги. Игрок не сможет помочь команде минимум месяц.

Если понадобится операция – срок восстановления может увеличиться до двух месяцев.

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У Кадиоглу обнаружили травму после матча с "Ливерпулем" (1:2). Футболист не выходил на поединок против "Манчестер Сити".

Ферди Кадиоглу перешёл в "Брайтон" из турецкого "Фенербахче" за 30 млн евро. В этом сезоне защитник сыграл в 8 играх за английский клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола.