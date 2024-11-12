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После 26 лет работы. Гари Линекер покидает популярное шоу на BBC
Но на телеканале он останется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гари Линекер покидает популярное шоу на BBC.
После 26-ти лет работы, Линекер уходит из шоу Match of the Day на BBC. Он останется ведущим до конца сезона АПЛ.
Также ведущий останется на BBC для освещения Чемпионата мира 2026. После мундиаля он уйдёт из телекомпании.
По информации BBC News, Линекер был готов остаться в Match of the Day, но BBC не предложила ему новый контракт для участия в шоу.
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В интервью BBC Radio 4, бывший генеральный директор корпорации Грег Дайк сказал, что Линекер был выдающимся спортивным комментатором своего времени, но добавил: Жизнь идёт своим чередом, комментаторы не остаются на телевидении навсегда.
Гари Линекер ведёт шоу Match of the Day с 1999 года. На момент ухода из шоу в мае 2025 года стаж Линекера составит 26 лет.
Match of the Day – популярная программа на британском ТВ, которая анализирует футбольные матчи и показывают обзоры.
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