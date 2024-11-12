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Ключевой игрок Манчестер Сити надеется вернуться на поле в этом сезоне

Англия

Гвардиоле очень не хватает этого футболиста

Ключевой игрок Манчестер Сити надеется вернуться на поле в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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В конце сентября обладатель "Золотого мяча-2024" Родри получил страшную травму, где игрок получил разрыв передней крестообразной связки в матче с "Арсеналом". Хотя Гвардиола отмечал, что для опорника этот сезон завершен, однако испанский футболист надеется еще появиться на поле в нынешней кампании.

"Я намерен снова играть в этом сезоне. Это мой вызов. Сейчас сезоны становятся все длиннее и длиннее, а Клубный чемпионат мира заканчивается 13 июля. Я начал ходить и нахожусь в лучшей форме, чем я думал... Продление контракта с "Сити" не является моим приоритетом сейчас. Я хочу восстановиться, а там посмотрим... Мне нравится жить настоящим, у меня есть контракт с "Сити", и я очень, очень счастлив здесь. Я не закрываю для себя двери", - цитирует Родри Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне испанец за "Манчестер Сити" успел провести лишь три матча во всех турнирах.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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