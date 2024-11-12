Тоттенхэм заинтересован в приобретении вингера Манчестер Сити

Анге Постекоглу стремится усилить свои атакующие возможности и хочет внести новый элемент в свой состав. В "Тоттенхэме" считают, что им нужен игрок, который способен замедлить игру, а также должен быть очень хорош в дриблинге.

Сообщается, что лондонцы нацелился подписать Джека Грилиша из "Манчестер Сити". Маловероятно, что сделка будет заключена в январе, поскольку "горожане" стремятся сохранить своих игроков на фоне растущего кризиса травм. Однако "шпоры" планируют быть амбициозным на трансферном рынке и сейчас готовится к тому, чтобы подписать 29-летнего вингера. Игрок довольно редко выходит в старте под руководством Пепа Гвардиолы и, как говорят, он заинтересован в переходе, чтобы обеспечить себе больше регулярного игрового времени. В то же время под сомнением может оказаться его переезд в "шпоры", если им не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне Джек Грилиш провел 10 матчей и отметился 2 ассистами.