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Астон Вилла хочет подписать полузащитника Челси, который имеет проблемы с игровым временем
Игрок может уйти зимой в аренду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" хочет подписать полузащитника лондонского "Челси", который имеет проблемы с игровым временем. Игрок провел лишь полгода в новом клубе.
Согласно информации от издания Fichajes, "Астон Вилла" рассматривает вариант с подписанием 26-летнего полузащитника Кирнана Дьюзбери-Голла из "Челси" зимой. Полузащитник имеет ограниченное количество игрового времени в лондонском клубе и не входит в долгосрочные планы Энцо Марески..
Известно, что бирмингемцы хотели бы взять английского хавбека в аренду с опцией выкупа за 15 миллионов евро, еще 7 миллионов клуб может прописать в сделке в виде бонусов. "Челси" в свою очередь хочет вернуть потраченные деньги за молодого англичанина, поэтому "синие" рассчитывают получить сумму в размере более 35 миллионов.
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Напомним, что летом этого года "Челси" подписал 26-летнего Кирнана Дьюсбери-Холла из "Лестера" за 35 миллионов евро. В этом сезоне английский полузащитник принял участие в 8 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись лишь одним голом, суммарно проведя на поле почти 400 минут.
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