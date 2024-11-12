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Астон Вилла хочет подписать полузащитника Челси, который имеет проблемы с игровым временем

Англия

Игрок может уйти зимой в аренду

Астон Вилла хочет подписать полузащитника Челси, который имеет проблемы с игровым временем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" хочет подписать полузащитника лондонского "Челси", который имеет проблемы с игровым временем. Игрок провел лишь полгода в новом клубе.

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Согласно информации от издания Fichajes, "Астон Вилла" рассматривает вариант с подписанием 26-летнего полузащитника Кирнана Дьюзбери-Голла из "Челси" зимой. Полузащитник имеет ограниченное количество игрового времени в лондонском клубе и не входит в долгосрочные планы Энцо Марески..

Известно, что бирмингемцы хотели бы взять английского хавбека в аренду с опцией выкупа за 15 миллионов евро, еще 7 миллионов клуб может прописать в сделке в виде бонусов. "Челси" в свою очередь хочет вернуть потраченные деньги за молодого англичанина, поэтому "синие" рассчитывают получить сумму в размере более 35 миллионов.

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Напомним, что летом этого года "Челси" подписал 26-летнего Кирнана Дьюсбери-Холла из "Лестера" за 35 миллионов евро. В этом сезоне английский полузащитник принял участие в 8 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись лишь одним голом, суммарно проведя на поле почти 400 минут.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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