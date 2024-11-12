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Футболист одного из клубов АПЛ подозревается в домогательствах
Его арестовывали в июле 2022 года
фото - Getty Images
Футболист одного из клубов АПЛ подозревается в домогательствах.
По информации DailyMail, на прошлой неделе полиция допросила футболиста одного из клубов высшего дивизиона.
Мужчина, которому около 30 лет, находится под следствием по подозрению в изнасиловании двух женщин и сексуальном преступлении в отношении третьей женщины, - написал источник.
Впервые футболиста арестовали в июле 2022 года по подозрению в изнасиловании по адресу в районе Северного Лондона. Его отпустили и он продолжил играть за свой клуб. В прошлый четверг он явился в участок и дал показания под подписку о невыезде.
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Мужчина в возрасте около 30 лет был арестован в июле 2022 года. С тех пор он дважды давал показания полиции, находясь под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции.
По словам источника, сотрудники столичной полиции проводят расследование в связи с рядом сообщений о предполагаемых сексуальных преступлениях, совершённых в период с 2021 по 2023 год.
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