Футболист одного из клубов АПЛ подозревается в домогательствах.

По информации DailyMail, на прошлой неделе полиция допросила футболиста одного из клубов высшего дивизиона.

Мужчина, которому около 30 лет, находится под следствием по подозрению в изнасиловании двух женщин и сексуальном преступлении в отношении третьей женщины, - написал источник.

Впервые футболиста арестовали в июле 2022 года по подозрению в изнасиловании по адресу в районе Северного Лондона. Его отпустили и он продолжил играть за свой клуб. В прошлый четверг он явился в участок и дал показания под подписку о невыезде.

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Мужчина в возрасте около 30 лет был арестован в июле 2022 года. С тех пор он дважды давал показания полиции, находясь под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции.

По словам источника, сотрудники столичной полиции проводят расследование в связи с рядом сообщений о предполагаемых сексуальных преступлениях, совершённых в период с 2021 по 2023 год.