Ливерпуль не может достичь договоренности с ключевым игроком команды относительно нового контракта

"Ливерпуль" рискует потерять свою главную звезду летом 2025 года, поскольку клуб до сих пор не может договориться о новом контракте важного игрока команды.

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Как известно, руководство "Ливерпуля" все еще ведет переговоры с представителями 32-летнего Мохамеда Салаха относительно его нового контракта с клубом.

По информации от Флориана Плеттенберга, обе стороны пока не пришли к согласию, поскольку предложение "Ливерпуля" остается далеким от требований игрока и его агентов. Заметим, что действующее соглашение вингера с "красными" рассчитано до 2025 года, а Салах зарабатывает около 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Добавим, что в этом сезоне 32-летний Мохамед Салах стал первым футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который отметился 10 голами и 10 ассистами в текущей кампании. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.