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Клубы АПЛ заинтересованы в подписании талантливого защитника Спортинга
Игрок проводит успешный сезон в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы АПЛ активно интересуются возможностью подписания талантливого защитника "Спортинга" Усмана Диоманде.
Как известно, касаемо Усмана Диоманде поступало большое количество запросов от различных топовых европейских клубов, причем значительный интерес исходил именно от клубов из АПЛ. Мюнхенская "Бавария" на данный момент не участвует в гонке за подписание защитника.
Считается, что трансфер 20-летнего Усмана Диоманде из "Спортинга" вполне возможен следующим летом, поскольку его контракт с португальским клубом рассчитан до 2027 года. В соглашении игрока не указана сумма отступных.
Лиссабонский "Спортинг" оценивает своего защитника в 50-60 миллионов евро.
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Добавим, что Усман Диоманде проводит довольно успешный сезон в "Спортинге". 20-летний ивуариец на данный момент является ключевым защитником команды, проведя 14 матчей за португальский клуб во всех турнирах. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.
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