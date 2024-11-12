Клубы АПЛ заинтересованы в подписании талантливого защитника Спортинга

Клубы АПЛ активно интересуются возможностью подписания талантливого защитника "Спортинга" Усмана Диоманде.

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Как известно, касаемо Усмана Диоманде поступало большое количество запросов от различных топовых европейских клубов, причем значительный интерес исходил именно от клубов из АПЛ. Мюнхенская "Бавария" на данный момент не участвует в гонке за подписание защитника.

Считается, что трансфер 20-летнего Усмана Диоманде из "Спортинга" вполне возможен следующим летом, поскольку его контракт с португальским клубом рассчитан до 2027 года. В соглашении игрока не указана сумма отступных.

Лиссабонский "Спортинг" оценивает своего защитника в 50-60 миллионов евро.

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Добавим, что Усман Диоманде проводит довольно успешный сезон в "Спортинге". 20-летний ивуариец на данный момент является ключевым защитником команды, проведя 14 матчей за португальский клуб во всех турнирах. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.