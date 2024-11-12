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Продолжение карьеры Ван Нистелроя в Манчестер Юнайтед было невозможным с приходом Аморима

Англия

Подробности от The Athletic

Продолжение карьеры Ван Нистелроя в Манчестер Юнайтед было невозможным с приходом Аморима

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжение карьеры Ван Нистелроя в "Манчестер Юнайтед" было невозможным с приходом Аморима.

По информации The Athletic, переговоры исполняющего обязанности тренера и Рубена Аморима проходили не лицом к лицу. Нистелроя видели уходящим с базы за несколько часов до прибытия Аморима в аэропорт Манчестера и на тренировочную базу "Юнайтед".

Вместе с Ван Нистелроем ушёл тренерский штаб, который был связан с Тен Хагом.

Даррен Флетчер, скорее всего, останется в команде, обеспечивая связь между основной командой и академией. Специалист по стандартным положениям Андреас Георгсон, ещё один новичок, также может остаться, поскольку его назначение было инициировано новым техническим директором Джейсоном Уилкоксом, а не Тен Хагом.

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Рубен Аморим привык работать со своими собственными сотрудниками, некоторые из которых были с ним в его первой должности главного тренера — в "Каса Пиа" в третьем дивизионе Португалии шесть лет назад.

Напомним, 11 ноября Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед". Первый матч в новом клубе он проведёт против в Премьер-Лиге "Ипсвича" 24 ноября.

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Рууд ван Нистелрой Рубен Аморим
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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