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Камбэк в английском футболе. Команда после 90-й минуты забила 4 гола и победила

Англия

Что это было?!

Камбэк в английском футболе. Команда после 90-й минуты забила 4 гола и победила

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В нижней лиге Англии болельщики увидели камбэк.

В матче второго дивизиона Северной лиги сыграли "Сандерленд Уэст Энд" и "Ярм". Хозяева до 90-й минуты побеждали со счётом 5:2.

Гости не сдавались. На 92-й минуте голом отметился Аткинсон. Спустя минуту голом отметился Робертс. Гости на 90+4 минуте сравняли счёт, благодаря пенальти и это был дубль Робертса.

Но на седьмой компенсированной минуте Аткинсон оформил хет-трик в матче, забив победный мяч в сетку. Гости победили со счётом 6:5.

Тренер гостей в эфире радио признался, что это была безумная игра.

[Это] самая безумная футбольная игра, в которой я когда-либо участвовал, и я не могу представить, что она когда-либо превзойдёт её. Плохая игра в течение 90 минут и честная игра "Сандерленд Уэст-Энд", они превзошли нас в игре и в борьбе.

Мы отыгрались на 92-й минуте при счёте 5:2 и были довольны разницей в счёте. Затем мы реализовали пенальти на 94-й минуте, и, зная эту команду, можно было предположить, что у нас будет ещё один шанс. Мы получили этот шанс с начального удара, и отличный навес реализовал Сте Робертс.

Парни получают мяч и возвращаются в центр, потому что мы верим в себя и всегда продолжаем играть, хотя казалось невероятным, что мы смогли отыграться при счёте 5:2. На 97-й минуте мы получаем мяч, отдаём его в штрафную, где Сти пасует на Тома Аткинсона, который в одно касание забивает гол — невероятно", - сказал Стивен Джексон.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.11.2024 в 18:46
Вот кто то денег поднял:))
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
12.11.2024 в 18:46
Вот кто то денег поднял:))
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Djon (Україна)
12.11.2024 в 18:40
Божевільний матч. Спробую пошукати запис, цікаво подивитись. У Англії і ці ліги транслюють.
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