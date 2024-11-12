Камбэк в английском футболе. Команда после 90-й минуты забила 4 гола и победила

В нижней лиге Англии болельщики увидели камбэк.

В матче второго дивизиона Северной лиги сыграли "Сандерленд Уэст Энд" и "Ярм". Хозяева до 90-й минуты побеждали со счётом 5:2.

Гости не сдавались. На 92-й минуте голом отметился Аткинсон. Спустя минуту голом отметился Робертс. Гости на 90+4 минуте сравняли счёт, благодаря пенальти и это был дубль Робертса.

Но на седьмой компенсированной минуте Аткинсон оформил хет-трик в матче, забив победный мяч в сетку. Гости победили со счётом 6:5.

On 90 minutes Northern League team Yarm & Eaglescliffe were 5-2 down to Sunderland Westend, after one of the greatest come backs in history at 96 minutes they won the match 5-6 pic.twitter.com/bRyaRZ2lF7 — Grassroots (@Teamgrassroots_) November 10, 2024

Тренер гостей в эфире радио признался, что это была безумная игра.

[Это] самая безумная футбольная игра, в которой я когда-либо участвовал, и я не могу представить, что она когда-либо превзойдёт её. Плохая игра в течение 90 минут и честная игра "Сандерленд Уэст-Энд", они превзошли нас в игре и в борьбе. Мы отыгрались на 92-й минуте при счёте 5:2 и были довольны разницей в счёте. Затем мы реализовали пенальти на 94-й минуте, и, зная эту команду, можно было предположить, что у нас будет ещё один шанс. Мы получили этот шанс с начального удара, и отличный навес реализовал Сте Робертс. Парни получают мяч и возвращаются в центр, потому что мы верим в себя и всегда продолжаем играть, хотя казалось невероятным, что мы смогли отыграться при счёте 5:2. На 97-й минуте мы получаем мяч, отдаём его в штрафную, где Сти пасует на Тома Аткинсона, который в одно касание забивает гол — невероятно", - сказал Стивен Джексон.