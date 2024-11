Камбэк в английском футболе. Команда после 90-й минуты забила 4 гола и победила

В нижней лиге Англии болельщики увидели камбэк.

В матче второго дивизиона Северной лиги сыграли "Сандерленд Уэст Энд" и "Ярм". Хозяева до 90-й минуты побеждали со счётом 5:2.

Гости не сдавались. На 92-й минуте голом отметился Аткинсон. Спустя минуту голом отметился Робертс. Гости на 90+4 минуте сравняли счёт, благодаря пенальти и это был дубль Робертса.

Но на седьмой компенсированной минуте Аткинсон оформил хет-трик в матче, забив победный мяч в сетку. Гости победили со счётом 6:5.

