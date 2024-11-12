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"Мы принимаем вызов", - защитник Манчестер Сити о серии поражений
Игрок вселяет уверенность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш сказал, что команда принимает вызов, который им дала серия поражений.
По словам футболиста, игрокам эти моменты так же неприятны, как и болельщикам.
"В такой раздевалке, как наша, такие моменты никогда не приветствуются. Хотя они нам неприятны, мы знаем, что они часть этого, особенно когда мы так много выиграли", — сказал Диаш в интервью BBC Sport.
Португальский защитник объяснил, что это нормально, когда команда не побеждает.
"Это нормально, что наступают такие времена, в основном потому, что так много людей, которые хотят чтобы мы проигрывали. Мы принимаем это, мы принимаем это, это часть вызова. Вот почему мы это так любим.", — добавил 27-летний защитник сборной Португалии.
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Диаш оценил значимость побед, когда длится серия поражений.
"Если бы не это, наши победы не были бы такими значимыми. Это жизнь, которой мы живем, и мы любим ее за это. Мы просто продолжаем делать то, что у нас получается лучше всего", - сказал Диаш.
Напомним, что "Манчестер Сити" проиграл четыре матча подряд во всех турнирах впервые с лета 2006 года.
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