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Каземиро - о Рубене Амориме: Он уже успел проявить себя в роли успешного тренера, который выиграл много титулов
Звездный бразилец уверен в тренерский способностях Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный полузащитник "Манчестер Юнайтед" 32-летний бразилец Каземиро высказался относительно назначения Рубена Аморима на должность главного тренера команды.
"Мы еще не разговаривали с ним, но все игроки команды отзываются о нем очень хорошо. Думаю, что он довольно искренний и очень преданный. Все видели то, как он изменил "Спортинг". Они выиграли много титулов под его руководством. Рубен Аморим уже успел проявить себя в роли успешного тренера".
"Я думаю, что мы сможем продолжать свое развитие, ведь каждый хочет учиться. Это точно поможет нам вернуться на вершину таблицы чемпионата Англии. У нас есть игроки, которые способны делать разницу. Мы должны продолжать развиваться, у нас сейчас отличная динамика", — добавил Каземиро.
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Добавим, что в этом сезоне Каземиро остается важным игроком "Манчестер Юнайтед", приняв участие в 16 матчах за английский клуб во всех турнирах, отметившись тремя голами. Его контракт с "красными дьяволами" действует до 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Каземиро в 15 миллионов евро.
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