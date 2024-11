Рубен Аморим впервые встретился с игроками Манчестер Юнайтед на тренировочной базе клуба. ФОТО

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим впервые после своего прибытия в Англию встретился с игроками команды на тренировочной базе клуба в Каррингтоне.

Как было известно ранее, 39-летний Рубен Аморим начал свою работу в "Манчестер Юнайтед" во время международного перерыва. Сегодня, 12 ноября, португальский специалист встретился с членами команды, которые остались в Манчестере.

Среди игроков, которые впервые встретились с Аморимом были Мейсон Маунт, Лени Йоро и Кобби Майну.

