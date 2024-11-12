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Рубен Аморим впервые встретился с игроками Манчестер Юнайтед на тренировочной базе клуба. ФОТО
Новый главный тренер МЮ встретился с игроками команды в Каррингтоне
Фото - Manchester United FC - https://www.manutd.com
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим впервые после своего прибытия в Англию встретился с игроками команды на тренировочной базе клуба в Каррингтоне.
Как было известно ранее, 39-летний Рубен Аморим начал свою работу в "Манчестер Юнайтед" во время международного перерыва. Сегодня, 12 ноября, португальский специалист встретился с членами команды, которые остались в Манчестере.
Среди игроков, которые впервые встретились с Аморимом были Мейсон Маунт, Лени Йоро и Кобби Майну.
Meeting and greeting ????— Manchester United (@ManUtd) November 12, 2024
Ruben Amorim met with members of his ???? squad for the first time today ????#MUFC
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