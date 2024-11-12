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Рубен Аморим впервые встретился с игроками Манчестер Юнайтед на тренировочной базе клуба. ФОТО

Англия

Новый главный тренер МЮ встретился с игроками команды в Каррингтоне

Рубен Аморим впервые встретился с игроками Манчестер Юнайтед на тренировочной базе клуба. ФОТО

Фото - Manchester United FC - https://www.manutd.com

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Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим впервые после своего прибытия в Англию встретился с игроками команды на тренировочной базе клуба в Каррингтоне.

Читайте такжеКаземиро - о Рубене Амориме: Он уже успел проявить себя в роли успешного тренера, который выиграл много титулов

Как было известно ранее, 39-летний Рубен Аморим начал свою работу в "Манчестер Юнайтед" во время международного перерыва. Сегодня, 12 ноября, португальский специалист встретился с членами команды, которые остались в Манчестере.

Среди игроков, которые впервые встретились с Аморимом были Мейсон Маунт, Лени Йоро и Кобби Майну.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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