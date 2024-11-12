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Серхио Агуэро: Я думаю, что Манчестер Сити всегда является фаворитом в любом турнире

Англия

Лучший бомбардир в истории клуба прокомментировал возможности команды в этом сезоне

Серхио Агуэро: Я думаю, что Манчестер Сити всегда является фаворитом в любом турнире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Манчестер Сити" 36-летний Серхио Агуэро поделился своими мыслями в интервью журналисту Бену Джейкобсу относительно возможностей команды Гвардиолы в этом сезоне.

"Я думаю, что "Манчестер Сити" является фаворитом в любом турнире, они могут выиграть все трофеи. Однако я считаю, что это больше зависит от их менталитета, потому что всегда быть фаворитом непросто".

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Легендарный аргентинский форвард уверен, что "горожане" могут выиграть титулы АПЛ и Лиги чемпионов, ведь в клубе на протяжении многих лет живет менталитет победителей.

"Мне кажется, что Гвардиола хорошо понимает, как сохранить этот менталитет победителей в команде. Как по мне, он является ключевым человеком в клубе, который постоянно требует, чтобы команда продолжала побеждать. Жить в таком ритме ежедневно рано или поздно может стать сложно, это очень истощает, но он говорил об этом на протяжении нескольких лет. Именно поэтому я и считаю, что "Сити" является одним из фаворитов, потому что Пеп никогда не отдыхает и он никогда не дает отдыха своим игрокам. Для меня это залог успеха любой команд", — говорит Агуэро.

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Напомним, что Серхио Агуэро успешно выступал за "Манчестер Сити" в период с 2011 года по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 260 голов в 390 матчах во всех турнирах. Он становился пятикратным чемпионом Англии в составе "горожан".

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Серхио Агуэро Манчестер Сити
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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